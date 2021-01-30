"الوطني الحرّ" يوضح حقيقة مشاركة منتسب الى التيار بأحداث طرابلس الاخيرة

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:يتداول بعض أصحاب النوايا الخبيثة صورة لبطاقة يدّعون أنها لمنتسب للتيار الوطني الحر تم توقيفه لمشاركته في أحداث طرابلس الاخيرة.يؤكد التيار أن هذه الصورة مركّبة وان ليس في لوائحه أي منتسب يدعى خالد محمد العوني.وإذ ينبّه التيار من زج اسمه في أحداث طرابلس التي يستنكرها ويرفضها، يدعو الى ضبط النفس ومنع مريدي الفتنة من تحقيق غاياتهم المشبوهة.