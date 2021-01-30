لبنان

باريس – الرياض... دور جديد للسعودية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2021 | 09:15
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رأت أوساط ديبلوماسية عربية أن تأكيد الرئيس الفرنسي على أن التفاوض مع إيران سيكون متشدداً جداً وسيُطلب منها ضمّ السعودية وعدم ارتكاب خطأ العام  2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية جاء على خلفية التقارب الفرنسي – السعودي. ولم تستبعد هذه الأوساط أن تقنع فرنسا المسؤولين السعوديين بعودة الرياض لكي تلعب دورًا محوريًا على خط الحل في لبنان. 

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خاص "لبنان 24"

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