لبنان

أرسلان يرّد على الحريري: تقليص التمثيل الدرزي بالحكومة تطاول على حقوقنا

Lebanon 24
30-01-2021 | 10:07
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رد المكتب الإعلامي لرئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في بيان، على الكلام الصادر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري، والذي جاء فيه: "لن تكون هناك حكومة إلا من 18 وزيرا... ونقطة على السطر"، وقال: "إن مقاربة موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة هي مقاربة ميثاقية ودستورية ووطنية بامتياز ولا علاقة لها بالخلافات السياسية، لذا من المفيد تذكير المعنيين أن التمثيل الدرزي الصحيح في الحكومة هو حق مكتسب وليس منة من أحد، والسعي إلى تقليص هذا التمثيل الى وزير واحد هو تطاول على حقوق الدروز، ولا يملك أحد هذا التوكيل لا الرئيس المكلف ولا أي فريق سياسي آخر، ولن نسمح بهذا التطاول، ونقطة عالسطر".
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