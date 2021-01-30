احداث سياسية كثيرة اصلها فرنسي!





اكدت مصادر مطلعة أن بعض الاحداث التي تحصل في السياسة وتأخذ ضجة في الساحة الاعلامية وتكون محل اخذ ورد، تقف خلفها باريس.







واشارت المصادر الى ان هذه الاحداث هي في الحقيقة، جزء من عملية التمهيد لاطلاق حراك سياسي متصل بالمبادرة الفرنسية.