لبنان

احداث سياسية كثيرة اصلها فرنسي!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-01-2021 | 10:39
A-
A+
Doc-P-789236-637476000239712157.jpg
Doc-P-789236-637476000239712157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


اكدت مصادر مطلعة أن بعض الاحداث التي تحصل في السياسة وتأخذ ضجة في الساحة الاعلامية وتكون محل اخذ ورد، تقف خلفها باريس.



واشارت المصادر الى ان هذه الاحداث هي في الحقيقة، جزء من عملية التمهيد لاطلاق حراك سياسي متصل بالمبادرة الفرنسية.
مواضيع ذات صلة
عون: توازياً مع تحصين مناعة اللبنانيين عبر تأمين اللقاح ضد وباء كورونا سنواصل العمل من اجل تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة للانطلاق باتجاه التعافي
lebanon 24
30/01/2021 13:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: سأسهر على ان يتم توزيع المبالغ المرصودة بشفافية وعدالة على الأسر الأكثر عوزا ووقوف البنك الدولي الى جانب لبنان دليل ثقة بقدراته على النهوض مجدداً
lebanon 24
30/01/2021 13:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الحريري يصوّب على "لبنان القوي" و"عون": تهرّب واحتجاز التأليف!
lebanon 24
30/01/2021 13:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مستقبل العلاقات اللبنانية- الاميركية مع شيا
lebanon 24
30/01/2021 13:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان

عون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2021-01-30
13:30 | 2021-01-30
13:05 | 2021-01-30
13:00 | 2021-01-30
12:46 | 2021-01-30
12:43 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website