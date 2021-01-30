لبنان

عصابة نفذت أكثر من 44 عملية سرقة لسيارات في الشمال وجبل لبنان.. بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
30-01-2021 | 10:45
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في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لكشف عصابات سرقة السيارات وتوقيف أفرادها، والحدّ من هذه العمليات على مختلف الأراضي اللبنانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد هوية أفراد إحدى العصابات، ومن بينهم: "ن. س." (مواليد عام 1971، لبناني)، و "ع. ش." (مواليد عام 1973، لبناني)، وهما من أصحاب السوابق بجرائم السرقة، ويصنّفان من الأشخاص الخطرين، فهما مسلّحَين بصورة دائمة.

بتاريخ 2021-1-28، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة خاصة من الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة المنية – الشمال، حال دون إمكانية استخدامهما سلاحَيهما أو فرارهما، وتمكنت القوّة من توقيفهما على متن سيارة نوع BMW، على الرغم من محاولتهما مقاومتها، بحيث حاول أحدهما شهر مسدسه الحربي.

بتفتيشهما والسّيّارة، تمّ ضبط أدوات تُستخدم في عمليات سرقة السيارات، وكميّة من حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة (كبتاغون)، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتشكيلهما عصابة لسرقة السيارات -بالاشتراك مع آخرين- وانهما نفّذا ما يفوق /44/ عملية سرقة سيارة من نوع مرسيدس، هوندا أكورد ، بيك أب ، "کیا ریو" و"كيا سيراتو"، وذلك من مناطق: دير عمار، ضهر العين، الزاهرية، الميناء، بلّونة، جونية، عمشيت، وأنهما كانا يقومان بتصريف السيارات المسروقة، أمّا من خلال تفكيكها وبيعها قطعاً مستعملة، أو عبر تهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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