لبنان

وماذا بعد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2021 | 10:53
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اكدت شخصية سياسية معروفة برصانة كلمتها ومعطياتها الدقيقة "أن صفحة تكليف الرئيس سعد الحريري قد طويت لأنه بات مستحيلا التعايش مع رئيس الجمهورية وفريقه، ويبقى البحث قائمًا في ما ستكون عليه الخطوة التالية لمواجهة فريق العهد وكسر الجمود القائم".
ويضيف "أن المسار الذي آلت اليه الامور تجعل مستحيلا القفز فوق الخطوط التي رسمها الطرفان عبر مواقفهما التصعيدية".

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خاص "لبنان 24"

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