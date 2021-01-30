لبنان

خوفًا من التكرار!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-01-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-789244-637476013890305163.jpg
Doc-P-789244-637476013890305163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت مصادر مطلعة عن أن اهتمامًا أمنيًا برز بشكل واضح حول الوضع الأمني في طرابلس، وأجريت اتصالات مكثفة منذ يوم أمس لمتابعة ما يجري على الأرض خوفًا من تكرار ما حصل أول من أمس، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الشارع.  

وأضافت هذه المصادر أن الفارق بدا واضحا في طريقة  المتابعة الأمنية التي نجحت أمس في استباق حدوث أعمال شغب، في حين أبدت إصرارا على كشف أسماء كل المتورطين في رمي القنابل على مبنى البلدية وعلى ضباط وعناصر القوى الأمنية، وذلك لكشف الجهات التي ينتمون اليها. 

 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2021-01-30
13:30 | 2021-01-30
13:05 | 2021-01-30
13:00 | 2021-01-30
12:46 | 2021-01-30
12:43 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website