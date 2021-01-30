حضّر حالك!

باتت شخصية طامحة لدخول نادي رؤساء الحكومات تتصرف وكأنها على قاب قوسين أو أدنى من تسلم ورقة التكليف، بعدما تلقت "اشارات" بتحضير نفسها للمرحلة المقبلة.



وتدل المواقف التي تتخذها هذه الشخصية إلى أنها "تعيش الجو".