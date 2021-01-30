لبنان

توقيف شخصين لتعاطي المخدرات وترويجها.. وتسلم كمية كبيرة من المضبوطات

Lebanon 24
30-01-2021 | 11:05
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 30 / 1 /2021 في محلة حي السلم – الضاحية الجنوبية كلاً من المواطن (م.أ)، والسوري (ي.ر)، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها ووجود عدة مذكرات توقيف بحقهما، ولقيام الأول في وقت سابق برفقة عدد من الأشخاص باستدراج أحد المواطنين عبر تطبيق فايسبوك لبيعه سيارة، وسلبه مبلغاً كبيراً من المال بقوة السلاح. وقد ضُبطت بحوزة الموقوفَين كمية كبيرة من المخدرات مختلفة الأنواع ومسدس حربي ومبلغ من المال.
كما تسلمت دورية من مديرية المخابرات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية كانت اللجنة المذكورة قد ضبطتها داخل منزل الفلسطيني (أ.ص) الذي أطلق النار على نفسه أثناء محاولة توقيفه في المخيم المذكور بتاريخ 28 / 1 /2021.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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