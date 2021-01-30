رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري: ليوم بلدي وطني تضامناً مع بلدية طرابلس

اجرى رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رئيس بلدية بقاعكفرا، ايلي مخلوف اتصالاً برئيس بلدية طرابلس د. رياض يمق أكد خلاله تضامنه مع بلدية الفيحاء وأهلها وشجبه لما تعرضت له من اعمال شغب وتخريب.

واصدر مخلوف بياناً شدد فيه على ان التضامن مع بلدية طرابلس واهل عاصمة الشمال ينبع من منطلقات وحدة المواطنة، التي تقود الى التمسك برمزية طرابلس الوطنية كعاصمة للشمال الجامع مختلف أطياف العائلة اللبنانية الكبرى.

كما ينبع من عمق الروابط التاريخية، التي لا تزال قائمة، بين أبناء طرابلس وأبناء قضاء بشري على قاعدة الاخوة والعيش الواحد، فطرابلس هي مشتى اهل قضاء بشري والقضاء هو مصيف أبناء الفيحاء. ونحن نحرص على هذه العلاقات التي تشكل أسس وحدتنا الوطنية.

وأضاف ان احراق مبنى بلدية طرابلس هو احراق لمعلم تراثي عريق يشكل احد مقومات الإرث الثقافي اللبناني الغني، ما يوجب علينا جميعاً التضامن لاعادة احيائه احياءً لرمزيته الوطنية والثقافية.

وتابع مخلوف: نأمل ان تكون أيام طرابلس المؤلمة الأخيرة محطة للتأمل العميق في واقعها المحروم منذ عقود وعقود والعمل على معالجته بالتنمية الكفيلة بإزالة عناصر الانفجار الاجتماعي، وبرفع أسباب التوترات الأمنية نتيجة استباحة ساحتها وتحميلها تداعيات الخلافات السياسية.

وختم داعياً الى يوم بلدي وطني لكل بلديات لبنان، بعيداً عن الانتماءات السياسية والطائفية، تضامناً مع بلدية طرابلس المؤتمنة على رمزية الفيحاء الوطنية ونسيجها الاجتماعي الجامع.