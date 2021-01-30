لبنان

نحاس: ما حصل في طرابلس جريمة لن تمر

Lebanon 24
30-01-2021 | 11:25
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أكد عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أن ما حصل في طرابلس جريمة لن تمر ولا يمكن ان نكون ابدا مكسر عصا، لافتا الى استغلال وجع الناس لتمرير رسائل سياسية.
 
وأعرب نحاس في حديث لبرنامج "أقلام تحاور" عبر "صوت كل لبنان" عن عدم اقتناعه بأن رئيس الجمهورية لا يمكنه ان يجد مع الرئيس المكلف سعد الحريري الحد الوسط لتشكيل الحكومة.
 
كما أشار الى أن خطة الحكومة لترشيد الدعم لم تصل بعد بشكل رسمي الى لجنة المال والموازنة الا اننا نرى انها تحمل بعض الإيجابية لكنها يجب ان تتكامل مع خطة نهوض للوضع الحالي، مشددا على ان وقت اللعب بالسياسة انتهى.
 
ولفت نحاس الى ان الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتعلق بالمدعي العام المالي فما تقوم به مدعي عام جبل لبنان هو تصرف سياسي، داعيا الى وقف المعارك السياسية بين الجميع لأن هم الناس معيشي فقط.
 
وعن الموازنة العامة، أكد نحاس ان الحكومة المستقيلة لا يمكن ان تقوم بهذا العمل الا انه وبحسب بعض الخبراء نظرا للظروف التي يمر بها لبنان وتعثر تشكيل حكومة أخرى يجوز ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال لارسال الموازنة الى المجلس النيابي لانتظام العمل العام.
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