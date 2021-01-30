3 مصابين بإطلاق نار في بعلبك.. وسيارة مجهولة نقلتهم إلى المستشفى

اقدمت سيارة مجهولة على نقل 3 مصابين باطلاق نار الى مستشفى الريان في بعلبك. ولم تعرف تفاصيل الحادثة.

وعُرف أنّ المصابين هم من آل الطفيلي والمولى ومخ.