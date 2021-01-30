لبنان

3 مصابين بإطلاق نار في بعلبك.. وسيارة مجهولة نقلتهم إلى المستشفى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2021 | 11:54
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اقدمت سيارة مجهولة على  نقل 3 مصابين باطلاق نار الى مستشفى الريان في بعلبك. ولم تعرف تفاصيل الحادثة. 
وعُرف أنّ المصابين هم من آل الطفيلي والمولى ومخ. 
 
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خاص "لبنان 24"

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