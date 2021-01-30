مفتي صور استنكر أحداث طرابلس: لمعالجة الأزمات بعيداً من المحاصصات

رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، في تصريح من دار الإفتاء الجعفري في صور، أن "صرخة الناس على مساحة الوطن من شماله الى جنوبه هي صرخة وجع جراء الازمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يعيشها لبنان وهي نداء للجميع من قيادات سياسية وروحية ولا يستطيع أحد أن يصم آذانه عن سماعها".ودعا كل القوى السياسية الى "أن تكون مسؤولة عن معالجة الازمات بدءا من جائحة كورونا التي تفتك بأهلنا حيث تكتظ المستشفيات والمراكز الطبية بالمصابين وترتفع أعداد الوفيات في ظل وضع اقتصادي مترد وغياب لحكومة مسؤولة عن معالجة الوضع الصحي والاقتصادي".وإذ طالب عبدالله الحكومة المستقيلة بالقيام بمهامها كاملة إلى أن تتشكل حكومة جديدة، دعا الى "معالجة الازمة المعيشية بعيدا عن المحاصصات السياسية والحسابات الانتخابية وعدم استغلال هذا الوضع المعيشي لتحسين شروط سياسية آنية ضيقة تزيد الواقع تأزما".واستنكر ما حصل في طرابلس، محذرا من "الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وألا تتحول التحركات المطلبية الى فوضى وشغب مع تأكيد أحقية المطالب".