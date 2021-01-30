البستاني: أصدرنا توصيات بالإسراع بإصدار البطاقة التموينية

رد رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني في بيان، على "بعض المزاعم حول تقاعس المجلس النيابي عن مناقشة خطة ترشيد الدعم"، وقال: "إننا كلجنة إقتصاد وتجارة وصناعة وتخطيط جديدة استلمنا توصيات الحكومة الاقتصادية في شهر كانون الاول وانكببنا على دراستها فورا، وأصدرنا عدة توصيات على السلطة التنفيذية أي الحكومة القيام بها حتى لو كانت في فترة تصريف الأعمال، أهمها: الإسراع في إصدار البطاقة التموينية للأسر الأكثر حاجة، ترشيد وتوجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة، كي لا يذهب الدعم لجيوب الأغنياء والميسورين من جهة وإلى غير اللبنانيين والتهريب من جهة ثانية".واكد البستاني أن "السادة النواب ليسوا السلطة التنفيذية التي تصدر القرارات بل إنهم سلطة تشريعية ورقابية، وأنه ينبغي على الحكومة تحمل مسؤولياتها، وإذا كان لا بد من إرسال مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في كل ما له علاقة بدعم المواطنين، فإننا على استعداد لمناقشتها والتعاطي معها بإيجابية وبسرعة قصوى"، مشيرا الى أن "تشكيل حكومة قوية فاعلة هو الممر الإلزامي للخروج من الأزمة التي نتخبط فيها".ودعا وسائل الإعلام كافة إلى "إستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها، منعا للوقوع في التأويلات والاستنتاجات الخاطئة، ونحن دائما في تصرف جميع الإعلاميين".