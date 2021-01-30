لبنان

نساء يقطعن أوتوستراد المنية احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي

Lebanon 24
30-01-2021 | 12:32
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 قطع عدد من النساء أوتوستراد المنية الدولي في الإتجاهين، إحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، وعدم قدرتهن على تأمين المستلزمات الضرورية لعائلاتهن.

وتسبب إغلاق الأوتوستراد بتوقف حركة السير عليه، واضطرار العابرين في اتجاه طرابلس أو عكار، البحث عن طرق بديلة للوصول إلى بيوتهم وأشغالهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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