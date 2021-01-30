لبنان

أقدم على عمليات نشل ضمن بيروت وجبل لبنان...هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
30-01-2021 | 13:56
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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

إلحاقاً لبلاغنا المتعلق بتوقيف عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 19-1-2021، المدعو:

- ع. ف. (مواليد عام 1991، لبناني)

بالتوسع بالتحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية اعترف بتنفيذ اكثر من /20/ عملية نشل في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وباقدامه على سرقة دراجات آلية وبطاريات عائدة لسيارات وبيعها.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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