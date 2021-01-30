لبنان

الثلج فرض الإقفال على طرق عكار

Lebanon 24
30-01-2021 | 14:15
A-
A+
Doc-P-789305-637476131264333148.jpg
Doc-P-789305-637476131264333148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرض الثلج الذي غطى المرتفعات الجبلية أعالي عكار قراره الخاص بالاقفال العام الابيض للطرق كافة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ملزما الاهالي الساكنين في القرى والبلدات الريفية البقاء في منازلهم، وسط تدن ملحوظ بدرجات الحرارة بلغت أقل من 2 تحت الصفر ليلا، الامر الذي سمح بتكون الجليد الذي رسم تشكيلاتها الرائعة على الصخور، وتعمل جرافات وزارة الاشغال العامة والبلديات والاتحادات البلدية على فتح الطرق التي أقفلتها الثلوج.

وفي عز العاصفة، إنطلق ثلاثة مرشدين جبليين من مجموعة درب عكار البيئية وهم عثمان طالب، حسين علي وأبو بكر العتيق، نحو أعالي جرود بلدة مشمش في رحلة امتدت لمسافة 16 كلم، حيث تخطت سماكة الثلوج المترين في بعض النسافات الثلجية، وبلغ متوسطها 50 سنتم على ارتفاع 1500م.

ووثقوا جمال الطبيعة العكارية ولوحات نوازل الجليد التي تدلت من شير كزبر الصخري.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2021-01-30
21:50 | 2021-01-30
21:18 | 2021-01-30
21:08 | 2021-01-30
20:47 | 2021-01-30
20:40 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website