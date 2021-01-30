الثلج فرض الإقفال على طرق عكار

فرض الثلج الذي غطى المرتفعات الجبلية أعالي عكار قراره الخاص بالاقفال العام الابيض للطرق كافة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ملزما الاهالي الساكنين في القرى والبلدات الريفية البقاء في منازلهم، وسط تدن ملحوظ بدرجات الحرارة بلغت أقل من 2 تحت الصفر ليلا، الامر الذي سمح بتكون الجليد الذي رسم تشكيلاتها الرائعة على الصخور، وتعمل جرافات وزارة الاشغال العامة والبلديات والاتحادات البلدية على فتح الطرق التي أقفلتها الثلوج.وفي عز العاصفة، إنطلق ثلاثة مرشدين جبليين من مجموعة درب عكار البيئية وهم عثمان طالب، حسين علي وأبو بكر العتيق، نحو أعالي جرود بلدة مشمش في رحلة امتدت لمسافة 16 كلم، حيث تخطت سماكة الثلوج المترين في بعض النسافات الثلجية، وبلغ متوسطها 50 سنتم على ارتفاع 1500م.ووثقوا جمال الطبيعة العكارية ولوحات نوازل الجليد التي تدلت من شير كزبر الصخري.