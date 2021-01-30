لبنان

وليد البعريني لعون: هل هناك طوائف بسمنة وأخرى بزيت؟

Lebanon 24
30-01-2021 | 14:20
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توجه عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني بسؤال إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال: "في بيانكم أمس حدثتمونا عن الميثاقية والشراكة والعيش المشترك، وهي مبادئ لطالما احترمها الرئيس سعد الحريري منذ قبوله بانتخابكم رئيسا للجمهورية وحتى اليوم، ولكن في المقابل هل تحترمون أنتم هذه المبادئ؟".

وتابع: "تتحدثون عن الميثاقية والشراكة والعيش المشترك وتسعون بلا كلل لإرغام الحريري على الاعتذار عن التشكيل علما أنه ممثل الطائفة السنية، وسابقا لم تكن لديكم مشكلة بالإتيان بأي مغمور كرئيس للحكومة على حساب الطائفة السنية والميثاقية"، سائلا: "هل هناك طوائف بسمنة وطوائف بزيت؟".

وشدد البعريني على أن "تيار المستقبل يحترم هذه المبادئ وعسى أن يحترمها الآخرون"، متمنيا على رئيس الجمهورية وفريقه "عدم تحويل الموضوع من سياسي الى طائفي وإشعال فتنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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