فيصل الصايغ: ما يجري في طرابلس إنذار بانفجار اجتماعي كبير

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر "تويتر": "تبقى المبادرة الفرنسية قائمة بدعم غربي وعربي متجدد، والرئيس الفرنسي سيزور لبنان قريبا لتفعيلها، معتبرا تحالف الفساد والترهيب أساس أزمة لبنان.. وجميعنا نعلم أن مدخل الحل يكون بملاقاته بحكومة كفايات نزيهة تحظى بثقة الداخل والعالم معا.. ومع ذلك يكتفي القيمون على تأليف الحكومة بحرب بيانات لا تطعم ولا تسمن، فيما اللبنانيون في سباق مع الانفجار الاجتماعي الكبير، وليس ما يجري في طرابلس سوى إنذار بذلك".