لبنان

وديع الخازن يحذر من التطاول على الجيش

Lebanon 24
30-01-2021 | 14:29
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 حذر عميد المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن في بيان، من التطاول على المؤسسة العسكرية، وأشاد ب "مناعة الجيش وقدرة قائده العماد جوزاف عون على تجاوز التحديات المستجدة في ظل الإنتفاضة الشعبية في طرابلس وغيرها من المناطق".

وقال: "إن ما رج من تصريحات طاولت المؤسسة العسكرية للنيل من وحدتها وتماسكها، هو أشبه بالحملات التي دكت دعائم الجيش في العام 1975، حين اندلعت الأحداث المشؤومة في لبنان وتقاسم خلالها أمراء الحرب ولاءات ضباط من هنا وهناك. ولكن شتان ما بين تلك اللحظة اللعينة في تاريخ لبنان وهذه اللحظة التي أصبح فيها الجيش تحت إمرة الوطن بحكم قناعات قيادته التي يتولاها العماد جوزاف عون المشهود بنأيه عن أي هوى سياسي عندما يدعو نداء الواجب، وهو من المناعة والصلابة والقدرة على حماية البلاد من أي إنزلاق نحو الفتنة في ظل الإنتفاضة الشعبية في طرابلس وغيرها من المناطق".

وختم الخازن: "إن الحملات المستجدة على الجيش فيها تجن وتطاول على المؤسسة التي هي أمنع من أن تخرق في تركيبتها وقناعتها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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