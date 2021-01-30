مسيرة في حاصبيا تضامنا مع أهالي طرابلس

نفذ محتجون في حاصبيا مرجعيون (خيمة سوق الخان)، مسيرة إنطلقت من ساحة سوق حاصبيا نحو السوق الرئيسي، حاملين الاعلام اللبنانية ولافتات أكدوا فيها وقوفهم الى جانب أهالي طرابلس واستمرارهم بالحراك الشعبي، ورفضهم الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.