تحرك على مستوى المبادرة الفرنسية تجاه لبنان... هذه آخر المعلومات!

أفادت قناة "الجديد" أنه لم يحصل أي إتصال فرنسي بأي مسؤول لبناني حتى الآن لكن فرنسا تحضر الأجواء وتعد العدة للعودة إلى مبادرتها لتشكيل الحكومة، مشيرة الى أنه لا جدول زمني لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهي غير محددة حتى الساعة ومن الممكن أن تحصل بعد تشكيل الحكومة. وضلفت أن الفرنسيين بدأوا تحركهم في إعادة التواصل مع اللبنانيين لتحريك الجمود الحكومي في الساعات المقبلة.

تجدر الاشارة الى أن ماكرون كان قد صرّح أمس ان "النظام اللبناني بمأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب، موضحاً انه "سيقوم بزيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية".