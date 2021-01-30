لبنان

"المستقبل": التيار الوطني "مريض" والتشكيلة الحكومية "محتجزة"

Lebanon 24
30-01-2021 | 15:29
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لفتت هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل"، في بيان، الى أن "التيار الوطني الحر يصر على الاستمرار في حالة الانكار التي يعيشها، وهي حالة مرضية سياسية يؤكد عليها أسبوعيا وفي كل بيان يصدر عنه".

أضافت: "إن سياسة تربيح الجميلة التي يعيِّر فيها تيار المستقبل هي سياسة يعتمدها التيار الوطني الحر وموجودة في أدبياته، وقد لمسها اللبنانيون في مناسبات عديدة لا داعي لتذكيرهم بها، واتهام المستقبل في اعتماد منطق تربيح الجميلة بالحرص على حقوق المسيحيين هو اتهام مردود للتيار الوطني الحر بعدما تم اختصار حقوق المسيحيين بحقوق بعض الازلام، وحجبها عن باقي المسيحيين، وبينها أحزاب وقيادات وشخصيات لها حضورها التاريخي، ولا تلتقي مع التيار على ذرة واحدة من التوافق".

وأكدت أن "التيار الوطني يعرف كما غيره أن سياسة تيار المستقبل من مؤسسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى اليوم، تقوم على مبدأ المساواة بين اللبنانيين بالحقوق والواجبات، بعيدا من الانتماء الطائفي والمناطقي، وهذا ما جسده تيار المستقبل عملا وقولا في ممارسته السياسية والوطنية، والادلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. ولعله من المفيد تذكير اللبنانيين، بالجهة السياسية التي اقتحمت بكركي في يوم من الايام ووجهت أكبر إهانة لرمز المسيحيين في لبنان، ومن هي القيادة الحزبية التي ترفض التجاوب مع توجيهات ونصائح وعظات القيادات الروحية المسيحية الاسبوعية".


أضافت: "أما عن دعوة الرئيس المكلف التوجه فورا الى القصر الجمهوري فكان الاجدى للتيار الوطني الحر سؤال رئيسه السابق رئيس الجمهورية، لماذا لا يوقع على التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ أكثر من خمسين يوما بدلا من احتجازها، وهل من مصلحة المسيحيين أن يصبح رئيس الجمهورية اللبنانية، طرفا يمارس خلف المعايير السياسية والحكومية لجبران باسيل، فيتخلى عن التزامه بحكومة من 18 ويعود الى نغمة العشرين".

وختمت: "إننا في زمن العهد القوي جدا في التعطيل والعرقلة والتسلق فوق حقوق الطائفة للانقلاب على اتفاق الطائف".
 
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