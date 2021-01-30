مساعدات من لجنة أوفياء دير عمار لعائلات محتاجة

عقدت لجنة "أوفياء دير عمار"، اجتماعا للبحث في تطورات فيروس كورونا وفي جمع التبرعات لتوزيع ما يزيد على 500 حصة غذائية للعائلات المحتاجة والمتعففة، بالاضافة إلى المساعدات العينية للعائلات الأكثر فقرا في البلدة، بتمويل خاص من أهالي دير عمار والمغتربين.كذلك استطاعت اللجنة تأمين سبعة أجهزة تنفس لوضعها بتصرف من يحتاجها من أهالي البلدة.