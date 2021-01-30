الهيئة الصحية الإسلامية: 326 مهمة للدفاع المدني في 24 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية، بأن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي، نفذت 326 مهمة مختلفة خلال 24 ساعة، توزعت بين 58 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة، تجهيز 14 حالة وفاة "من ناحية التغسيل والتكفين والدفن)، مهمة تعقيم واحدة، نشاط توعوي واحد، 195 مهمة إعارة مستلزمات طبية من جهاز اوكسيجين وقنينة اوكسيجين وكرسي مدولب وعكازات وفرشة مياه ووكر وأوكسيميتر، 57 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية، بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارىء في كل مركز.