لبنان

كاتبة سياسية: سجال عون والحريري "تمثيلية لتمرير الوقت"

Lebanon 24
30-01-2021 | 16:00
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أكدت الكاتبة والمحللة السياسية، منى فياض، أن التراشق الإعلامي بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون "وصل إلى مستويات غير مسبوقةط، مشيرة إلى أن "عون أصبح يستخدم ألفاظا لم تكن تستخدم في قاموس السياسة اللبنانية من قبل".

وأضافت فياض، في تصريحات لموقع قناة الحرة، أن هذا السجال بين الرئيسين ما هو إلا "تمثيلية لتمرير الوقت، وتأخير تشكيل الحكومة".

المصدر: الحرة
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