تجمع أمام منزل فهمي في قريطم احتجاجاً على ما حصل في طرابلس

قام عدد من المحتجين بالتجمع أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في قريطم، وسط انتشار أمني، وردد المحتجون شعارات وهتافات نددت بما حصل في طرابلس.