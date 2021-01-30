لبنان

تجمع أمام منزل فهمي في قريطم احتجاجاً على ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
30-01-2021 | 16:05
A-
A+
Doc-P-789332-637476204426069192.jpg
Doc-P-789332-637476204426069192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام عدد من المحتجين بالتجمع أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في قريطم، وسط انتشار أمني، وردد المحتجون شعارات وهتافات نددت بما حصل في طرابلس.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي للـmtv: كنا نفضل أن يكون الإقفال تاما من دون استثناءات لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه
lebanon 24
30/01/2021 22:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي للحرة: عملية التهريب على الحدود اللبنانية تحميها الميليشيات
lebanon 24
30/01/2021 22:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 61 حالة وفاة و2631 إصابة بكورونا في لبنان
lebanon 24
30/01/2021 22:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون شكر الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، منوها خصوصا بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية، ومجددا الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان
lebanon 24
30/01/2021 22:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد فهمي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2021-01-30
21:50 | 2021-01-30
21:18 | 2021-01-30
21:08 | 2021-01-30
20:47 | 2021-01-30
20:40 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website