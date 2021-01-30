في القبة.. غادر منزل ذويه منذ يومين ولم يعد

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- خالد محمود الفرج (مواليد عام 2004، سوري)الذي غادر بتاريخ 28-1-2021 منزل ذويه الكائن في محلّة القبّة - طرابلس، ولم يَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.