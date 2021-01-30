لبنان

مدير العمليات يترأس اجتماعاً أمنياً في طرابلس

Lebanon 24
30-01-2021 | 16:41
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ترأس مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان الشدياق اجتماعا أمنيا في قيادة لواء المشاة الثاني عشر في القبة - طرابلس، حضره إلى جانب الشدياق قائد لواء المشاة الثاني وضباط ممثلون عن كل من المديرية العامة للأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك. وقد اطلع العميد الركن الشدياق على التدابير المتخذة لحفظ الأمن في مدينة طرابلس. وشدد على "أهمية التنسيق الكامل للجهود وتبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية"، مؤكدا "استعداد الجيش لتقديم المؤازرة الفورية لتلك المؤسسات عند الضرورة، بهدف حماية السلم الأهلي في المدينة ومنع أعمال الشغب".
المصدر: الوكالة الوطنية
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