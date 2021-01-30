ما جديد رحلات إضافية وصلت إلى بيروت؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27 و28 و29 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث وثلاثين (33) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 27 كانون الثاني كالتالي:رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان).رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (أربع حالات إيجابية).وجاءت نتائج 28 كانون الثاني كالتالي:رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية).رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة).رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية).رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة).رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان).رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة).رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية).رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).وجاءت نتائج 29 كانون الثاني كالتالي:رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان).رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).