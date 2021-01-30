لبنان

مليون دولار أميركي من جنبلاط للمؤسسة الصحية للطائفة الدرزية

Lebanon 24
30-01-2021 | 17:08
A-
A+
Doc-P-789342-637476234128776845.jpg
Doc-P-789342-637476234128776845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية" عن "تلقيها تبرعا كريما جديدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بقيمة مليون دولار أميركي، يضاف إلى مساهماته السابقة لتأمين جهوزية المؤسسة في مواجهة وباء كورونا المستجد".

وأشارت الى أن "هذه المساهمات أتاحت للمؤسسة إنشاء وتوسعة الأقسام التي خصصت للمصابين بالوباء، والتي أضحت اليوم تتسع لمئة مريض موزعين على 76 سريرا استشفائيا عاديا و23 سريرا في قسم العناية المركزة".

وحيت المؤسسة جنبلاط، مثنية على "وقوفه الدائم إلى جانب المؤسسة في الظروف كافة الإقتصادية والمالية والصحية الدقيقة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2021-01-30
21:50 | 2021-01-30
21:18 | 2021-01-30
21:08 | 2021-01-30
20:47 | 2021-01-30
20:40 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website