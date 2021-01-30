مليون دولار أميركي من جنبلاط للمؤسسة الصحية للطائفة الدرزية

أعلنت "المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية" عن "تلقيها تبرعا كريما جديدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بقيمة مليون دولار أميركي، يضاف إلى مساهماته السابقة لتأمين جهوزية المؤسسة في مواجهة وباء كورونا المستجد".وأشارت الى أن "هذه المساهمات أتاحت للمؤسسة إنشاء وتوسعة الأقسام التي خصصت للمصابين بالوباء، والتي أضحت اليوم تتسع لمئة مريض موزعين على 76 سريرا استشفائيا عاديا و23 سريرا في قسم العناية المركزة".وحيت المؤسسة جنبلاط، مثنية على "وقوفه الدائم إلى جانب المؤسسة في الظروف كافة الإقتصادية والمالية والصحية الدقيقة".