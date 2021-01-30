لبنان

بحث في تجهيز المستشفى التركي لتحويله لمركز للقاح "كورونا"

Lebanon 24
30-01-2021 | 17:26
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عُقد أجتماع في مكتب الدكتور عبد الرحمن البزري حضره كل من رئيسة اللجنة الإدارية ومدير المستشفى التركي منى ترياقي وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور نزيه نور الدين البرزي والدكتور رضوان المصري، إضافة للمهندس مصطفى حجازي مسؤول ملف الكورونا في بلدية صيدا بحضور السيد ماجد حمتو رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا حيث جرى البحث في تجهيز المستشفى التركي من أجل تحويله لمركز للقاح الكورونا ودرست مختلف الإحتياجات المطلوبة بما فيها الكادر الطبي والتمريضي إضافة للمعدّات الضرورية. 
واعتبر البزري أن لدى صيدا فرصة إستثنائية من أجل العمل الجدي على تأهيل المستشفى التركي لكي يُصبح مركزاً أساسياً للتلقيح وبالتالي يخطو خطوة رئيسية باتجاه تشغيله مستقبلاً بعد أن بقي مقفلاَ ويحتاج للتجهيز لسنوات طويلة. 
وختم البزري مؤكداً على ضرورة تجهيز المستشفى التركي لهذا الغرض الوطني الهام، أملاً من مختلف الإدارات الرسمية والقوى والفعاليات في المدينة والمجتمع الأهلي التعاون من أجل الإسراع في إنجاز المطلوب. 
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