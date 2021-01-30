لبنان

عون تلقى اتصالاً من ماكرون... وتأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان

Lebanon 24
30-01-2021 | 17:35
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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتداول معه في الأوضاع الراهنة وما آل اليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة. 

وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي. 

 وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، منوها خصوصا بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية، ومجددا الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان. 
 
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