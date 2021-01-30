لبنان

وقفة تضامنية مع طرابلس في ساحة الشهداء

Lebanon 24
30-01-2021 | 17:56
A-
A+
Doc-P-789356-637476262542635934.jpg
Doc-P-789356-637476262542635934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت مجموعات من الحراك المدني وقفة تضامنية مع طرابلس، بعد ظهر اليوم في ساحة الشهداء في بيروت، رفع خلالها المشاركون الاعلام اللبنانية، ورددوا شعارات تضامنية مع طرابلس، و"ضد سياسة التجويع وقمع المتظاهرين واستخدام القوة في وجه تحركهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
من طرابلس الى بيروت.. اعتصام أمام وزارة الداخلية وقطع للطريق (فيديو)
lebanon 24
30/01/2021 22:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجاً على الغلاء...قطع أوتوستراد طرابلس بيروت ومسارب مستديرة عبد الحميد كرامي
lebanon 24
30/01/2021 22:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط رصاص طائش على أسطح مبانٍ سكنية في بيروت والضاحية وبعلبك و طرابلس جراء هستيريا اطلاق النار
lebanon 24
30/01/2021 22:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون من طرابلس اعتصموا امام وزارة الصحة في بيروت... هذا ما طالبوا به
lebanon 24
30/01/2021 22:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2021-01-30
21:50 | 2021-01-30
21:18 | 2021-01-30
21:08 | 2021-01-30
20:47 | 2021-01-30
20:40 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website