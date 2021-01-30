وقفة تضامنية مع طرابلس في ساحة الشهداء

نفذت مجموعات من الحراك المدني وقفة تضامنية مع طرابلس، بعد ظهر اليوم في ساحة الشهداء في بيروت، رفع خلالها المشاركون الاعلام اللبنانية، ورددوا شعارات تضامنية مع طرابلس، و"ضد سياسة التجويع وقمع المتظاهرين واستخدام القوة في وجه تحركهم".