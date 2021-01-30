لبنان

اشكال واطلاق نار في الحمرا... والجيش يتدخل

Lebanon 24
30-01-2021 | 18:19
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وقع اشكال بين مجموعة من الشبان في شارع اللبان في منطقة الحمرا تطور الى رشق للحجارة واطلاق نار.
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وعملت على تطويق الحادث.
 
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شارع الحمرا

اشكال

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