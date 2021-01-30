بدء التجمعات في ساحة النور... والجيش يفرض سيطرته

تجمع عشرات المحتجين عند ساحة النور في طرابلس من دون قطع للطريق، وذلك احتجاحاً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.وعمد عدد من المحتجين على قطع بعض مسارب الساحة بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، "احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة".تزامناً ينفذ الجيش دوريات سيراً على الاقدام، بالاضافة لاقامة حواجز عند بعض الطرقات المؤدية الى ساحة النور منعاً لاي خرق امني.