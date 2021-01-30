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لبنان
وقفة تضامنية في ساحة ايليا تضامناً مع طرابلس
Lebanon 24
30-01-2021
|
19:22
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تضامنا مع الثوار في طرابلس نفذ عدد من الشبان وقفة تضامنية عند دوار ايليا في صيدا. وانتقد المشاركون في الوقفة حملة الاعتقالات التي جرت في مدينة طرابلس اليوم مؤكدين استمرارهم في التحركات حتى تحقيق جميع المطالب المحقة والمشروعة. وبعد ذلك انطلقوا بمسيرة جابت احياء مدينة صيدا .
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