لبنان

تامر: مرفأ طرابلس على موعد غدا مع وصول السفينة الضخمة Teno

Lebanon 24
30-01-2021 | 19:29
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 أعلن مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أن "مرفأ طرابلس على موعد ظهر غد الأحد مع وصول السفينة الضخمة Teno التي يصل طولها الى 300 متر والعاملة ضمن الخط البحري Megan الذي تسيره شركة CMA CGM الفرنسية، بالتعاون مع مجموعة من الشركات البحرية العالمية، والذي يعتبر صلة وصل تجارية بين شرق البحر المتوسط والخليج العربي".

وأشار الى أن "هذا الخط، اعتمد مرفأ طرابلس، كنقطة أساسية ومحطة محورية له في شرق البحر المتوسط، لنقل البضائع للسوق المحلية اللبنانية ونقطة للمسافنة كمحطة لتخزين الحاويات ومن ثم تحميلها على سفن صغيرة لنقلها الى موانئ أخرى، والخط البحري Megan سيمر بالموانئ الخليجية، جبل علي (الإمارات)، حمد (قطر)، الدمام (السعودية)، الجبيل (السعودية)، جدة (السعودية)، بور سعيد (مصر)، طرابلس (لبنان)، مرسين (تركيا). وتكمن أهمية الخط البحري Megan في اعتماده مرفأ طرابلس كمحطة للصادرات اللبنانية الى الخليج العربي وإستيراد بضائع الخليج الى لبنان، وسيصل عدد الرحلات لهذا الخط البحري الجديد الى أربع رحلات شهرية، بمعدل رحلة في الأسبوع، ويؤكد اعتماد هذا الخط، من قبل الشركات العالمية الأهم في العالم، على الثقة بمكانة وموقع مرفأ طرابلس في شرق البحر المتوسط".
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