الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانات عدة عن تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق.ففي 31 /1 /2021 ولغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء، ستقوم وحدات الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش- حامات، بولونيا، برمانا- العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".وستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1 /2 /2021 ولغاية 1 /3 /2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.وفي 31 /1 /2021، 1و2 /2 /2021 ما بين الساعة 7.30 والساعة 17.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية.وفي 1و2 /2 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.وستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 1و4 /2 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في مخيم التدريب- تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.كما ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 31 /1 /2021 إعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تفجير تربل- طرابلس.وفي 19 و21 / 1 / 2021 و19 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 ستقوم باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات.واعتبارا من 18 / 1 /2021 ولغاية 18 / 2 /2021، ستقوم بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب- تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.وفي 4، 8، 13، 15، 20، 22، 27 و30 /1/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، ستقوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة ورمايات قنص.وكذلك ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1 / 1 /2021 ولغاية 1 / 2 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية" .