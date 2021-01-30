اطلاق نار في بعلبك.. ماذا جرى؟

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مجهولين أقدموا على إطلاق النار باتجاه محلات لبيع المواد الغذائية لصاحبها زياد سمير حليحل في شارع بشارة الخوري في بعلبك، واقتصرت الاضرار على الماديات.