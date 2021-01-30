لبنان

اطلاق نار في بعلبك.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
30-01-2021 | 21:50
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام  أن مجهولين أقدموا على إطلاق النار باتجاه محلات لبيع المواد الغذائية لصاحبها زياد سمير حليحل في شارع بشارة الخوري في بعلبك، واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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بعلبك

اطلاق نار

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