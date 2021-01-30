لبنان

خنق زوجته حتى الموت... هذا ما حرى في عين المريسة

Lebanon 24
30-01-2021 | 22:09
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أفادت معلومات صحافية أن المدعو  إ. غ أقدم على قتل زوجته ز. ك في منزلهما الزوجي في منطقة عين المريسة عن طريق الخنق. وقد باشرت فصيلة الروشة التحقيقات بإشراف مدعي عام بيروت القاضي زياد ابو حيدر. 
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قتل

عين المريسة

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