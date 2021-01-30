خنق زوجته حتى الموت... هذا ما حرى في عين المريسة

أفادت معلومات صحافية أن المدعو إ. غ أقدم على قتل زوجته ز. ك في منزلهما الزوجي في منطقة عين المريسة عن طريق الخنق. وقد باشرت فصيلة الروشة التحقيقات بإشراف مدعي عام بيروت القاضي زياد ابو حيدر.