لبنان

ترك 4 من المتظاهرين بعد توقفيهم

Lebanon 24
30-01-2021 | 23:32
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أكد المحامي أيمن رعد لـ"الجديد" أنّ النيابة العامة العسكرية أصدرت إشارة بترك أربعة من الشبان الخمسة الذين تمّ توقيفهم اليوم في مخفر ميناء الحصن إثر مسيرة سيارة نظموها أمام منازل نواب طرابلس في بيروت، فيما أُبقي على الخامس موقوفاً حتى التاسعة من صباح غد.
وأوضح رعد أنّ ما جرى كان كميناً مقصوداً من قبل القوى الأمنية التي استدرجت المتظاهرين بعد المسيرة إلى حاجز لها، ما أدى إلى حصول تلاسن مع العناصر الأمنية، فجرى توقيف خمسة منهم بجرم معاملة قوى الأمن بالشدة وتحقير مؤسسة عسكرية.
وأشار إلى أن من بين الموقوفين الخمسة صحافييْن اثنيْن.
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