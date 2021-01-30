مستشفى الحريري: 106 إصابات و53 حالة حرجة

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:"عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 524 فحصاعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 106عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 903 حالات شفاءعدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53حالات وفاة: 0"