لبنان

تخوف من ان يحصل في لبنان ما حصل في إسبانيا.. هل سيمدد الإقفال العام؟

Lebanon 24
31-01-2021 | 06:14
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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان اجتماع اللجنة العلمية ولجنة كورونا غدا الاثنين هو اجتماع روتيني تقييمي للتأكد من زيادة عدد الاسرّة ومراقبة أعداد المصابين، لكن لن يصدر عنه اية قرارات بانتظار الاجتماع الذي سيعقد يومي 5 أو 6 شباط الذي سيكون أساسياً ويمكن ان يغيّر أموراً كثيرة.

 

عراجي أبدى تخوفه مما يحصل من تحوّل للفيروس، مبدياً تخوفه من أن يحصل في لبنان ما حصل في اسبانيا عندما اجتاحتها الأنفلونزا، معتبرًا أن "المؤشرات لغاية اليوم مقبولة".

 

وعن تمديد خطة التعبئة، أشار إلى أن "هذا الأمر في عهدة لجنة كورونا الحكومية وهم مختلفون مع الأسف، وكل وزير برأي، وأكبر مثال ما حصل في طرابلس ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئاً".

المصدر: الأنباء الإلكترونية
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