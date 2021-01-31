"انغلاق السبل" حكومياً.. ولا وساطات جديدة من "حزب الله" أو برّي!

تحت عنوان: "السجال السياسي يجدد عقدة التمثيل الدرزي في الحكومة بعد اتهامات "الوطني الحر" لـ"المستقبل" بشأن حقوق المسيحيين"، كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط": أعاد السجال بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عقدة التمثيل الدرزي إلى الضوء، بمطالبة النائب طلال أرسلان بوزيرين درزيين في الحكومة، وسط تصاعد السجال بين "التيار الوطني الحر" و"المستقبل" والردود بين الطرفين.

ويأتي ذلك في ظل "انغلاق السبل" أمام فرص إحداث خرق في مباحثات تشكيل الحكومة، مع تراجع المساعي والوساطات. وقالت مصادر قريبة من "قوى 8 آذار" مطلعة على أجواء تشكيل الحكومة، إنه لا جديد على صعيد التشكيل، لافتة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "لا وساطات جديدة من قبل (حزب الله)، ولا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يتوقف عن الدعوة لتشكيل الحكومة في أسرع وقت".

وقالت المصادر إنه "لا مبادرات معلنة لإحداث خرق في هذا الوقت"، مشددة على ضرورة المبادرة إلى حل العقد التي تواجه تأليف الحكومة، والمبادرة إلى حل الأزمات المعيشية والاقتصادية، لافتة إلى أن ما حصل في طرابلس "يجب أن يشكل حافزاً للتضحية، والمبادرة إلى حلحلة العقد، وتشكيل الحكومة سريعاً".

وتضاعفت العراقيل أمام تشكيل الحكومة، إثر الاتهامات المتبادلة بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، والتي تم التعبير عنها في السجالات التي خرجت عبر مكتبيهما الإعلاميين أول من أمس. وبينما تحدثت قناة "الجديد" عن أن مسعى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم "لم يصل إلى أي تصور جدي للحكومة؛ بل يقتصر حتى الآن على تحضير الأجواء بين عون والحريري للتوصل إلى حل"، وأن فرنسا لم تُجرِ أي اتصال بأي مسؤول لبناني حتى الآن، رغم أنها تحضر الأجواء لاستئناف مبادرتها لتشكيل الحكومة، تواصل الاشتباك بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، وتبادل الاتهامات بالتعطيل، على خلفية التعثر في تشكيل الحكومة.