الجمعيات الأهلية في أزمة حقيقية...

علم "لبنان 24" من مصادر أهلية متابعة أن بعض جمعيات المجتمع المدني التي تُعنى بتقديم المساعدات الغذائية والطبية للأسر المحتاجة تعاني من مشكلة جدية، اذ ان عددا لا بأس به من هذه العائلات تعمد الى تسجيل اسمائها في مختلف الجمعيات للاستفادة بشكل أكبر، ما يتسبب بحرمان عائلات اخرى اكثر حاجة.

واعتبرت المصادر أن ذلك عائد الى عدة اسباب: اولا، خوف العائلات المحتاجة من المجهول ما يدفعها الى تخزين الغذاء والدواء، وثانياً غياب التنسيق بين الجمعيات الاهلية لوضع آلية محددة تنظم شروط الحصول على المساعدة وشروط الاستفادة لاكثر من مرة.