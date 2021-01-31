الأمواج والرياح القوية تقذف باخرة إلى شاطئ القليعات - عكّار (فيديو)

قذفت الأمواج والرياح القوية باخرة صغيرة إلى شاطئ القليعات في عكار، بعد أن كانت راسية قبالة الشاطئ، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وفي التفاصيل أنّ العاصفة المناخية امس والرياح العاتية تسببت بقذف بعض معدات شركة سوتنغ البحرية من طرابلس الى ساحل عكار وبالضبط مقابل مطار القليعات.



ويقول الصيادون واهالي الخبرة البحرية ان النقطة المقابلة للمطار شاهدة على غرق العديد من السفن حيث هناك ٣ سفن بطول ١٥٠متر و٣٠٠ متر و٤٠٠ متر بالقرب من الشاطىء وهناك على بعد ميل الكثير من البواخر المستقرة في بطن البحر والتى تعود لفترات ماضية. ويقول الصيادون واهالي الخبرة البحرية ان النقطة المقابلة للمطار شاهدة على غرق العديد من السفن حيث هناك ٣ سفن بطول ١٥٠متر و٣٠٠ متر و٤٠٠ متر بالقرب من الشاطىء وهناك على بعد ميل الكثير من البواخر المستقرة في بطن البحر والتى تعود لفترات ماضية.