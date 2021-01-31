لبنان

ميقاتي حيّا جهود الجيش لضبط الوضع بطرابلس: للتشدّد بملاحقة المخلّين بالأمن

Lebanon 24
31-01-2021 | 11:23
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قال الرئيس نجيب ميقاتي: "نحيي ونقدّر الجهود التي قام بها الجيش، بتوجيه من العماد جوزاف عون، لضبط الوضع في طرابلس بعد الأحداث الاخيرة المؤسفة، ونطالب بالتشدّد في ملاحقة المخلين بالأمن ومن يستغلون المطالب الشعبية المحقّة للتخريب في المدينة".
 
وأضاف: "كما نثني على الجهد الذي تبذله القوى الأمنية كافة لضبط الامن والاستقرار، وننوّه بالاجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر قيادة منطقة الشمال العسكرية وضمّ مسؤولي القوى الأمنية كافة".
 
وشدّد على أنّه "في هذه الأوضاع الصعبة على الدولة أن ترعى طرابلس بما يقتضيه الواجب والعدالة وأن تنال المدينة حقها كاملاً، لا سيما من التقديمات الاجتماعية، كما كل المناطق".
 
وختم: "ستتجاوز طرابلس حزن الأمس ومعاناتها المستمرة بفضل إيمانها بالله سبحانه تعالى، وتعاضد أبنائها، وإصرارهم على الحياة الكريمة، وتمسكهم بخيار الدولة الواحدة التي تحتضن جميع أبنائها".
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