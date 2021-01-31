تزايد السرقات بقاعاً والأهالي يناشدون

أقدم مجهولون ليل أمس السبت في حوش الرافقة- البقاع على سرقة عداد الكهرباء من عدة منازل، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".

وطالب أهالي البلدة للتحرك فورا خصوصا مع تزايد عدد السرقات.