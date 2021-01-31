لبنان

تزايد السرقات بقاعاً والأهالي يناشدون

Lebanon 24
31-01-2021 | 12:10
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أقدم مجهولون ليل أمس السبت في حوش الرافقة- البقاع على سرقة عداد الكهرباء من عدة منازل، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".
وطالب أهالي البلدة للتحرك فورا خصوصا مع تزايد عدد السرقات.
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