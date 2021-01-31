لبنان

وصول سفينة الحاويات TENO إلى مرفأ طرابلس.. هذه أهميتها

Lebanon 24
31-01-2021 | 12:41
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وصلت سفينة الحاويات الضخمة teno التي يبلغ طولها الى حدود 300 متر، الى حوض الحاويات في مرفأ طرابلس، وكان في استقبالها مدير المرفأ الدكتور احمد تامر ورئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي ووكيل السفينة إميل عماطوري ونقيب العمال في المرفأ أحمد السعيد.

وهي من ضمن الخط البحري megam الذي تسيره شركة cma cgm الفرنسية بالتعاون مع مجموعة من الشركات البحرية العالمية، ويعتبر صلة وصل تجارية بين شرق البحر المتوسط والخليج العربي. واعتمد هذا الخط مرفأ طرابلس كنقطة أساسية ومحطة محورية له في شرق البحر المتوسط لنقل البضائع للسوق المحلية اللبنانية، ونقطة للمسافنة كمحطة لتخزين الحاويات ومن ثم تحميلها على سفن صغيرة لنقلها الى موانىء أخرى. والخط البحري Megam سيمر بالموانىء الخليجية، جبل علي في الإمارات، حمد في قطر، الدمام في السعودية، الجبيل في السعودية)، جدة في السعودية)، بور سعيد في مصر)، طرابلس في لبنان ومرسين في تركيا.

أهمية الخط البحري Megam في اعتماده مرفأ طرابلس كمحطة للصادرات اللبنانية الى الخليج العربي واستيراد بضائع الخليج الى لبنان، وسيصل عدد الرحلات لهذا الخط البحري الجديد الى أربع رحلات شهرية، بمعدل رحلة في الأسبوع. ويؤكد اعتماد هذا الخط من الشركات العالمية الأهم في العالم على الثقة بمكانة وموقع مرفأ طرابلس في شرق البحر المتوسط.
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